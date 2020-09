Sospetto caso Covid nella Municipalità di Pirri. La sede è stata temporaneamente chiusa in via precauzionale. Lo rende noto il Comune di Cagliari.

Saranno pertanto sospese le attività in presenza ed il personale continuerà a lavorare in smart working. Per il rilascio delle Carte di identità elettroniche e per qualsiasi altra necessità ci si potrà rivolgere al numero 070.6777623 o inviare una mail a: municipalita@comune.cagliari.it o rivolgersi agli uffici presso il Palazzo comunale di piazza De Gasperi 2.

Nei locali di via Riva Santa si sta procedendo alla sanificazione.