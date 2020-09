Alle 15 arrivano i primi dati su si registra in Sardegna l’affluenza per il referendum costituzionale: i voti sardi, quando i comuni scrutinati sono 376 su 377, si attestano al 35,31%. Un dato parecchio più basso di quello in Italia: l’affluenza provvisoria al voto per il referendum costituzionale è stata del 51,75% alla chiusura dei seggi, quando sono arrivati i dati di oltre 3 mila comuni su 7.900.

I dati