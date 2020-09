Grave incidente stradale nel primo pomeriggio tra Milis e Bonarcado, nell’Oristanese. Un tedesco di 35 anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari, mentre un secondo ferito è stato ricoverato al San Martino di Oristano.

L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 14 a circa un chilometro da Milis. Per cause non ancora accertate, l’auto condotta dal tedesco e una seconda macchina si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano una curva. L’impatto è stato violentissimo, tanto che il 35enne è rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale di Oristano e le ambulanze del 118. Viste le gravi condizioni in cui versava il tedesco è stato richiesto l’intervento dell’Elisoccorso che lo ha trasportato in ospedale a Cagliari con assegnato un codice rosso. Meno gravi le condizioni dell’altro ferito. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.