Secondo i primi dati parziali, il candidato del centrodestra alle suppletive per il collegio del Senato del nord Sardegna, Carlo Doria, è in netto vantaggio sugli altri tre sfidanti in quasi tutte le sezioni già scrutinate. Il seggio era rimasto vacante per la scomparsa della senatrice pentastellata Vittoria Bogo Deledda.

Se si confermasse questo trend, si profila in Sardegna un’altra sconfitta per il M5s dopo il collegio perso a Cagliari nel gennaio 2019, quando le dimissioni del velista Andrea Mura portarono a nuove elezioni vinte dal giornalista Andrea Frailis con il centrosinistra. Docente universitario e primario di Ortopedia, Doria è stato indicato dal Psd’Az e sostenuto dalla coalizione di centrodestra che governa la Regione: la sua candidatura è stata caldeggiata dal presidente Christian Solinas.

Oltre a Doria sono in corsa Lorenzo Corda, presidente dell’Ordine provinciale degli ingegneri, candidato da M5s, Pd, Leu, Progressisti, Centro Democratico e Demos; Agostinangelo Marras, avvocato penalista sceso in campo con Italia Viva, Italia in Comune, Più Europa e Partito liberale; e Gian Mario Salis del Partito socialista italiano.