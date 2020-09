Il Covid colpisce la Capitaneria di porto di Olbia. Il sindaco Settimo Nizzi ha dato notizia che fra i militari della Guardia costiera sono stati riscontrati alcuni casi di positività al virus.

“Ci sono diversi casi e sono state attivate tutte le procedure sanitarie con tracciamenti, isolamenti e sanificazioni, come previsto dai protocolli. La situazione è assolutamente sotto controllo, come nel resto della città. C’è la massima collaborazione fra le istituzioni e le autorità sanitarie per affrontare tutti i casi di positività al covid 19”.