I Carabinieri di Ussassai (Nu) hanno arrestato un 33enne del paese, eseguendo un provvedimento su ordine di carcerazione del Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento è stato emanato dal Tribunale di Sorveglianza a seguito di numerose segnalazioni effettuate dagli stessi militari che, in diverse occasioni, hanno accertato che il 33enne non rispettasse la detenzione domiciliare cui era sottoposto per reati contro il patrimonio.

Supportati dai colleghi della Compagnia di Jerzu, i Carabinieri di Ussassai hanno portato l’uomo nel carcere di Lanusei dove finirà di espiare la pena.