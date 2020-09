Ci sarebbe un nuovo e marcato aumento di contagi nel piccolo comune di Sedilo, in provincia di Oristano, che porterebbe il numero dei positivi a 40. Un fatto che desta non poche preoccupazioni, soprattutto con la riapertura delle scuole.

Il comune, con un breve annuncio su Facebook, scrive: “Nonostante da sabato non arrivino comunicati dell’ATS, ma visto l’aggravarsi della situazione, si informa in via ufficiosa che il totale dei contagi alle 24 del 21 settembre risulta essere 40”.

Inoltre, proprio per quanto riguarda la scuola, aggiunge: “L’Amministrazione Comunale, sentito il Prefetto ed il MIUR, considerata la preoccupante diffusione del virus nella nostra comunità, invita tutti i ragazzi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, in via precauzionale, ad evitare spostamenti da Sedilo fino a lunedì 28 settembre. Solamente coloro che hanno eseguito accurati test nelle ultime 48 ore possono frequentare le lezioni”.

I post:

(Enrica Massa)