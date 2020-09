Il nuovo coronavirus sta causando anche in Sardegna qualche problema nella riapertura delle scuole. Per esempio, a Cagliari il “Nuovo Collegio della Missione” un istituto paritario che ingloba infanzia, primaria e secondaria ha dovuto chiudere a una settimana dalla riapertura per un un caso di positività.

Lo stesso è accaduto a Decimomannu: slitta l’apertura della scuola dell’infanzia “Leonardo Da Vinci”, prevista per oggi. Secondo un quotidiano regionale, la causa potrebbe essere legata a una positività tra le maestre.

A Orune, le scuole inizieranno il 5 ottobre. Già sorvegliato speciale per l’impennata dei contagi, il paese conta oltre 30 casi e il sindaco Pietro Deiana ha deciso di far slittare l’apertura degli istituti cittadini.

Slitta a lunedì 28 anche l’avvio dell’anno scolastico a Sedilo (Oristano) dove tra i positivi in paese c’è anche il parroco (CLICCA QUI per leggere la notizia). Nel frattempo a San Teodoro, in Gallura, il sindaco Domenico Mannironi, fa sapere su Facebook che “si è iniziato lo screening con l’esecuzione di un test quantitativo per il Covid-19 su tutti gli alunni, gli insegnanti e il personale della scuola: i primi 75 test eseguiti ieri sono tutti negativi”.

il post di Mannironi