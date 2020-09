Molte strade completamente invase dall’acqua, allagamenti anche in garage e scantinati, alberi e rami spezzati dal vento. Sono le conseguenze del violento temporale che si è abbattuto sul Bolognese fra il tardo pomeriggio e la serata di ieri. Sono stati decine gli interventi dei Vigili del Fuoco, anche per soccorrere persone in difficoltà intrappolate nelle auto.

A Rastignano, in via Canovaccia, e in via San Cristoforo a Pianoro le squadre con l’aiuto dei sommozzatori hanno portato in salvo due famiglie che erano rimaste bloccate nelle loro auto, in panne per l’acqua alta. Anche l’asse attrezzato di Bologna, nel tratto di via Sandro Pertini fra la città e Casalecchio di Reno, si è allagato e alcuni automobilisti hanno avuto difficoltà. Poco lontano, in via Olmetola, i Vigili del Fuoco hanno dovuto rimuovere alberi e rami pericolanti, che si sono spezzati finendo in strada. Anche lo stadio di baseball Gianni Falchi, zona Savena, ha avuto diverse aree allagate.

A San Lazzaro, in via Colombara, sono state usate le motopompe per asciugare cantine e garage invasi da 30 centimetri d’acqua. I pompieri sono andati anche in aiuto di una coppia di anziani che abita in via Emilia Levante, e che si sono ritrovati con circa un metro di acqua nel cortile di casa.