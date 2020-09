Basta ostello della gioventù come edificio per ospitare gli anziani del Centro residenziale. Ora si cambia casa, almeno fino a quando il restyling della storica sede di viale della Resistenza non verrà terminato. La struttura, infatti, era stata evacuata nel 2018 a causa della caduta di calcinacci. Per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conoci non c’è tempo da perdere. Anzi, secondo il Comune, ventiquattro mesi in una struttura considerata inadeguata per le esigenze dei “nonnini” algheresi sono anche troppi. In ogni caso, l’avviso comunale scadrà il 22 ottobre.

“Serve un immobile in grado di ospitare 60 persone, autosufficienti e non, conforme alla disciplina di settore o conformabile con modesti interventi di adeguamento”, spiega il Comune. “La struttura dovrà garantire migliori condizioni rispetto all’ostello della gioventù di Fertilia”, afferma Porta Terra, quartier generale di Conoci, sottolineando che l’edificio dovrà avere “destinazione residenziale, alberghiera o extralberghiera”. In alternativa dovrà trovarsi “in una zona urbanistica che consenta di modificare la destinazione d’uso, garantendo spazi adeguati alla vita individuale e alle attività comuni, permettendo agli anziani di muoversi e circolare facilmente”.