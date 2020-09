Torna per il ventunesimo anno consecutivo il Giro delle Miniere, che calcherà le strade del Sulcis Iglesiente.

Organizzata dalla Società Ciclistica Monteponi di Iglesias, la corsa si disputerà ‪dal 26 al 29 settembre‬. Gli iscritti, ben 200, arrivano da tutta Italia, (Toscana, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Sicilia, Lazio e Abruzzo). Testimonial per il quarto anno consecutivo il ‘Diablo’ Claudio Chiappucci, famoso per leggendarie imprese nel Tour de France. Si parte sabato con l’11esima Coppa Città di Gonnesa – Cronometro del Nuraghe, frazione con arrivo nel comune di Portoscuso, valida per l’assegnazione delle maglie tricolori di specialità.

Nella seconda giornata, invece, spazio alla tradizionale Gran Fondo delle Miniere – Trofeo Parco Geominerario Memorial Roberto Saurra, tappa di 119 chilometri con partenza e arrivo nel sito minerario di Monteponi. ‪Lunedì 28 il Giro delle Miniere si sposterà nel Medio Campidano, con la 4° Coppa Città di Pabillonis-Memorial Pietro Espis. Ultima giornata nell’Iglesiente per la quarta edizione della Coppa Città di Vallermosa – Memorial Giancarlo Rinaldi.