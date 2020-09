Un piano d’azione in 13 punti strategici per superare di slancio l’emergenza covid e investire sulle imprese e l’economia del nord Sardegna. È il programma della Camera di commercio di Sassari, presentato dal nuovo presidente, Stefano Visconti, e dalla nuova giunta camerale, composta da Maria Amelia Lai (espressione di Confartigianato) che avrà il ruolo di vicepresidente, Giovanni Conoci (Confindustria), Paolo Murenu (Confcommercio), Matteo Luridiana (Confagricoltura) e Benedetto Fois (Cna Gallura).

“Nella nuova governance della Camera di commercio di Sassari non ci sarà un presidente che andrà a tagliare ogni nastro, ma ci sarà una squadra dove ciascun elemento svolgerà un compito ben preciso e si occuperà del settore che è chiamato a gestire nell’interesse generale del territorio”, ha detto Visconti presentando il nuovo corso dell’ente camerale del nord Sardegna. L’azione della Camera di commercio seguirà le linee di indirizzo tracciate dalla giunta e dal consiglio e fissate attorno punti cardine, da sviluppare nell’arco di un decennio: formazione e cultura d’impresa; crisi d’impresa, tutela del credito, conciliazione; ambiente ed energia; economia turistica e internalizzazione dei mercati turistici; competizione delle aziende locali sui mercati nazionale e internazionale; valorizzazione del comparto della nautica da diporto; innovazione hi-tech, motore di crescita per tutti i settori; sviluppo sostenibile; valorizzazione del settore eventi; temi di interesse strategico comune; sviluppo rurale e territoriale; sportello pubblica amministrazione; rete di reti per il turismo e la rigenerazione urbana.

“Gli effetti di queste azioni strategiche attorno alle quali si concentrerà il lavoro della giunta e del consiglio camerali non si potranno vedere immediatamente, ma si potrà cogliere il loro valore nel tempo. Come per ogni semina serve del tempo per raccogliere i frutti”, ha concluso il presidente Visconti.