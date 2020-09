Un dipendente della biblioteca Satta di Nuoro è risultato positivo al Covid-19 e la struttura è stata chiusa al pubblico per precauzione.

Si tratta di un lavoratore in servizio nella sede centrale di piazza Asproni, non residente in città. E nel capoluogo barbaricino si registrano altri due casi di postività per un totale di 42 persone contagiate dal virus. Ne dà notizia attraverso un comunicato il sindaco di Nuoro Andrea Soddu.

“A far data da oggi la biblioteca Satta resterà chiusa al pubblico e tutte le iniziative in programma saranno annullate – scrive il primo cittadino -. Dipendenti del consorzio e operatori della cooperativa per i servizi bibliotecari si trovano precauzionalmente in isolamento domiciliare in attesa di tracciare eventuali contatti diretti con il caso di positività riscontrato. Confidiamo una una volta presi tutti i provvedimenti del caso, che la biblioteca possa aprire di nuovo al pubblico nel più breve tempo possibile. Oggi la Assl – ha aggiunto Soddu – ha comunicato anche due nuovi casi di positività al Covid-19 accertati a Nuoro. Entrambi i pazienti si trovano in isolamento domiciliare. Il totale dei positivi è di 42”.