Considerate le prescrizioni sanitarie dettate dall’emergenza COVID e per facilitare l’accesso agli uffici comunali, il Comune di Samassi si sta dotando di ulteriori sistemi di sicurezza a garanzia di cittadini e dipendenti.

“Oggi – scrive in una nota il primo cittadino Enrico Pusceddu – è stato installato all’ingresso del Municipio il termoscanner che misura la temperatura corporea. E’ sufficiente posizionarsi dinnanzi allo schermo, attendere pochi secondi e in tempo reale comparirà la temperatura del cittadino, l’accesso sarà autorizzato solo a chi non supererà i 37,3 gradi”.