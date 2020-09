Con 871.028 voti e il 46,78% delle preferenze Michele Emiliano è stato rieletto presidente della Regione Puglia. E’ questo il dato definitivo comunicato dal ministero dell’Interno. Secondo Raffaele Fitto con 724.928 preferenze e il 38,93%; al terzo posto Antonella Laricchia (M5S) con 207.038 voti (11,12%), poi Ivan Scalfarotto (Iv) con 29.808 voti (1,60%) che non raggiunge la soglia del 4% necessaria a chi si presenta in coalizione per entrare nel Consiglio regionale.

Nella prima conferenza stampa all’indomani della vittoria, Emiliano riapre, come cinque anni fa, al M5s: “Pronto ad ogni tipo di apporto” dal Movimento afferma il governatore rieletto che sottolinea anche il contributo dell’elettorato del c.destra: “Un mare di elettori leghisti che ha votato per noi, quindi bisognerà avere grande rispetto di questo elettorato”.

Quanto alla squadra di governo, Emiliano conferma quanto annunciato in campagna elettorale, nominando assessore alla Sanità l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, che ha ottenuto circa 15mila preferenze. A contribuire alla vittoria di Emiliano è stata senz’altro anche la discesa in campo dell’ex governatore Nichi Vendola. Però anche la ‘vendoliana’ lista Puglia Solidale e Verde, con 63.725 preferenze e una percentuale del 3,8%, non potrà entrare in Consiglio.