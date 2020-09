“Il Comitato regionale percorso nascita ha votato a maggioranza, con 8 contrari e 5 favorevoli, contro il mantenimento in attività del Punto nascita di La Maddalena”.

Lo svela il consigliere regionale del M5s, Roberto Li Gioi, attaccando l’assessore della Sanità, Mario Nieddu, per “aver comunque inoltrato la richiesta di parere di deroga al Comitato percorso nascita nazionale, pur sapendo che Roma boccerà quella pratica di sicuro per via di quel parere negativo dell’organismo regionale, che è vincolante”. “I maddalenini – denuncia l’esponente pentastellato – sono stati ingannati: era soltanto un grande bluff, da parte della Regione non c’è mai stato un reale interesse a far riaprire il punto nascita”.

Secondo Li Gioi, l’assessore Nieddu ha agito in questo modo “per scaricare le colpe della propria incompetenza sul governo centrale. Intanto, i disagi per i maddalenini restano”. Il consigliere dell’opposizione rivela di aver contattato l’ufficio del viceministro della Salute, Pierpalo Sileri, per sapere lo stato della procedura di proroga. “Ho scoperto così – spiega – del parere negativo del Comitato regionale. Un passaggio, questo, che bloccherà la deroga per La Maddalena”, ribadisce. Li Gioi annuncia quindi una interrogazione all’assessore della Sanità affinché “dica la verità ai maddalenini”.