Proseguono in Gallura i test sierologici dedicati al personale della scuola, docente e non docente, a cura della Assl di Olbia. Questo pomeriggio hanno preso il via i test nel Distretto di La Maddalena, mentre ieri sono stati completati quelli a Tempio Pausania, dove complessivamente sono stati 350 gli operatori delle scuole del territorio sottoposti ai test sierologici.

A La Maddalena questo pomeriggio, nella sede del Distretto in località Padule, sono stati eseguiti circa 80 test sierologici, a tutto il personale degli Istituti scolastici dell’isola che in questi giorni hanno inviato la richiesta di adesione.

Nel Distretto di Olbia, dallo scorso sabato, e per tutta la settimana, nei gazebo allestiti all’esterno della struttura sanitaria San Giovanni di Dio, nell’ingresso di via Borromini, il personale del Distretto procederà ad effettuare i test sierologici per i lavoratori delle scuole del territorio. Sono oltre 1.300 quelli della sola città di Olbia che hanno aderito allo screening. Sono circa 600 quelli già eseguiti.