A Oristano si registra un nuovo caso di positività al Covid-19. Si tratta – fa sapere l’amministrazione comunale – di un componente di un nucleo familiare all’interno del quale erano già stati accertati altri contagi.

Il soggetto è asintomatico ed è in isolamento domiciliare. Dall’inizio di settembre i casi accertati a Oristano salgono a 33. Dopo le quattro guarigioni dei giorni scorsi, i soggetti ancora positivi sono 29.

I pazienti ricoverati in ospedale sono tre di cui uno per Covid-19 e due per altre patologie. Intanto, oggi, il presidente del Tribunale di Oristano Leopoldo Sciarrillo ha disposto la parziale riapertura degli uffici del Giudice di pace.

L’attività almeno inizialmente è limitata alla sola visione dei fascicoli e richiesta/rilascio di copie informali, mentre le udienze e il deposito di atti continuano ad essere sospese per questa settimana e per la prossima, salva diversa successiva comunicazione.