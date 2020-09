Al via il pagamento online delle bollette di luce e gas Iren senza costi aggiuntivi

Iren luce gas e servizi è la prima società multiservizi ad attivare il servizio di Payment Initiation Service (PIS) con IrenPay e ad offrire quindi ai propri clienti la possibilità di pagare online le fatture luce e gas con un sistema comodo e affidabile.

IrenPay: come funziona

Iren luce gas e servizi agisce da tramite tra il cliente ed il suo internet banking. In questo modo le bollette possono essere pagate senza commissioni collegandosi direttamente dalla piattaforma Web/App IrenYou al proprio conto bancario online.

I quasi 300.000 utenti registrati sulla piattaforma Web/App IrenYou, potranno ovviamente verificare, nell’area riservata, le voci di ogni fattura prima di procedere al pagamento online.

Da sottolineare, inoltre, che Iren non ottiene in nessun modo l’accesso a dati sensibili dei propri clienti in quanto l’autenticazione per il pagamento viene effettuata sul server della banca. Come fornitore del servizio, infatti, Iren luce gas e servizi si limita a richiedere il consenso all’operazione e a mettere a disposizione le informazioni relative all’importo delle bollette.

È poi allo studio l’inserimento di servizi aggiuntivi legati a IrenPay, tra cui, ad esempio, la proposta di condizioni di pagamento e soluzioni di rateizzazione personalizzate.

I vantaggi di IrenPay

Il nuovo servizio di Payment Initiation Service IrenPay rappresenta un ulteriore passo compiuto da Iren luce gas e servizi verso l’evoluzione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta a disposizione dei clienti.

In più, va evidenziato come, grazie a IrenPay, i clienti Iren possano accedere a numerosi vantaggi quali: