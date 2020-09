Ha rubato il portafoglio dalla borsa di una donna, mentre si trovava in un negozio cittadino, ma è stato subito bloccato da alcuni clienti. Un giovane algerino di 36 anni è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria.

A chiamare il 113 è stato il commesso del negozio. Giunto sul posto, un equipaggio della Squadra Volante, ha trovato un gruppetto di persone che teneva bloccato un giovane, autore del furto di un portafoglio di una cliente del negozio. Secondo la dinamica raccontata agli agenti, mentre la vittima era intenta a fare acquisti, ha notato il giovane, presumibilmente straniero, avvicinarsi. Con uno scatto fulmineo, ha approfittato della borsa lasciata incustodita per pochi secondi, prendendo il portafoglio e dandosi subito alla fuga.

La donna accortasi del gesto, lo ha rincorso, raggiungendolo e fermandolo. Il ragazzo, vistosi scoperto, ha restituito il portafoglio ma quando la donna ha notato che era aperto, è scappato di nuovo. Stavolta però è stato raggiunto da altri clienti presenti in negozio e testimoni del fatto, i quali hanno bloccato l’uomo in attesa dell’arrivo della Volante.

Il ladro è stato identificato dai poliziotti per B. A., 36enne algerino illegale sul territorio italiano e con a carico un ordine di espulsione del Signor Questore di Cagliari.

Il giovane è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza per direttissima prevista per questa mattina. Saranno poi i Poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura ad approfondire la posizione dello straniero per l’emissione di eventuali ulteriori provvedimenti.