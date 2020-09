L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ha disposto con un provvedimento, il divieto di utilizzo di un medicinale antisettico e disinfettante, il Neoxinal della ditta NUOVA FARMEC SRL.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito del divieto di utilizzo considerato il parere dell’Istituto Superiore di Sanità. Il ritiro, a scopo cautelativo, riguarda i lotti n. L0598D scad. 03/2023, n. L0599D scad. 03/2023, n. L0600D scad. 03/2023 e n. L0602D scad. 03/2023 del medicinale NEOXINAL 0,005 400 buste 25 ml.

Il Neoxinal è utilizzato nella pulizia e disinfezione della cute lesa (ferite, ustioni, etc). A tutela della salute pubblica e per la sicurezza dei pazienti, in via precauzionale, AIFA il 22 settembre ha emanato con una circolare raccomandazioni a tutte le strutture sanitarie e a tutti gli operatori sanitari operanti sul territorio Italiano di prontamente isolare, o comunque rendere indisponibili all’utilizzo tali lotti fino al richiamo.