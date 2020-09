T.A.Q.B. sul palco per la festa di fine Estate, Mercoledì 23 Settembre al Corto Maltese di Cagliari.

Si conclude una strana stagione segnata dall’emergenza Covid che di fatto ha tagliato le gambe alle esibizioni delle band. Il 23 la band vuole comunque riabbracciare i suoi amici, in un live rock tra vecchi e nuovi brani della band e qualche cover rivisitata, portata sulle corde TAQB, per dare respiro al live.

Concerto di Capodanno, il Capodanno alla sarda, quel Cabudanni in cui tutto ricomincia, si nella speranza che riprenda il rapporto con la musica dal vivo, un rapporto sempre piu’ virtuale e meno fisico, storie vissute sui social, in cui il sudore la pressione dei bassi sullo stomaco, il gracchiare della chitarra, gli occhi che si chiudono ad ogni colpo potente della batteria, sono sostituite da un like cliccato da una tastiera.

E’ questo il tema del nuovo brano “ Ti piace” , prossima produzione della band T.A.Q.B.

Inizio ore 21.30 reali, ingresso gratuito.