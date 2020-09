“Ho ricevuto dall’ATS segnalazione relativa ad un caso di referto positivo al COVID-19, riguardante un nostro concittadino”. A certificarlo è un comunicato scritto dal sindaco di Nuxis, Piero Andrea Deias.

L’indagine epidemiologica – spiega – è tutt’ora in corso e ha permesso di individuare alcuni contatti per i quali è stata predisposta la misura della quarantena. La situazione è quindi sotto il controllo dell’autorità sanitaria competente. Facendo appello al senso di responsabilità che ha contraddistinto la nostra comunità in questi mesi, nei quali abbiamo dovuto sottostare a rigide regole comportamentali, vi chiedo di continuare su questa strada senza abbassare la guardia onde evitare il rischio del diffondersi dei contagi”.

“La giusta preoccupazione – conclude la nota – senza inutili allarmismi o ansie immotivate, deve far crescere in ciascuno di noi la responsabilità unita al buon senso per affrontare nel migliore dei modi la situazione. Ritengo infine doveroso esprimere, anche a nome dell’Amministrazione e della cittadinanza, solidarietà e vicinanza alla persona direttamente interessata con l’augurio di pronta guarigione.