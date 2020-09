Chi fa da se fa per tre, si dice. E così, qualcuno ha ben pensato di costruire e adibire un enorme cassonetto in legno per poterci gettare dentro tutta la spazzatura indifferenziata possibile.

L’angolo di paradiso dei maleducati si trova alla fine di via Is Mirrionis a Cagliari, come testimonia Valerio Piga.

“Immagino che sia stato fatto tutto in modo abusivo da evasori della Tari per buttarci ogni tipo di rifiuto. Ma il comune non controlla? Fa finta di nulla? Possibile che in queste settimane non sia intervenuto nessuno?”, queste le legittime domande che Valerio, e tutti noi, ci poniamo a riguardo.



(Enrica Massa)