Col nuovo positivo rilevato oggi dall’Ats e comunicato al sindaco di Senorbì, Alessandro Pireddu, il totale sale dei contagiati a 4.

Lo annuncia il sindaco su Facebook.

“Nella mattinata odierna ho ricevuto comunicazione da parte dell’ATS, la quale mi ha aggiornato i casi di positività nel nostro Comune. A tutt’ora i casi accertati di positività al COVID-19 sono 4, di cui 1 in ricovero ospedaliero. Sono sempre in contatto con l’ATS e con gli organi preposti per le verifiche del caso.

Si invita tutti a stare TRANQUILLI, a mantenere la calma, contattando il proprio medico di base in caso di sintomi evidenti, evitando spostamenti e contatti. Si invita la cittadinanza ad osservare le disposizioni in tema di distanziamento sociale, di utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso e all’aperto ove si presentino possibilità di assembramenti, igienizzarsi di frequente le mani e rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni nazionali e regionali. Vi invito a tenere la calma e non creare allarmismi, ed a rispettare la privacy di chi in questo momento si trova a dover affrontare la problematica del contagio”.

Il post del sindaco: