Questa mattina un caso sospetto di Covid dentro la struttura Aias di Cortoghiana, dove un paziente è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Carbonia per febbre.

In una nota interna a firma del Direttore Sanitario si evidenzia che :”Tutto il personale che è stato in contatto diretto prolungato o ha assistito direttamente il nostro ospite dovrà attendere l’esito del tampone per poter uscire dalla struttura – prosegue la nota – in caso di – auspicata- negatività non correrà sottoposti ad alcun test”.

“Solo in caso di positività si provvederà a richiedere l’intervento dell’Usca ad Iglesias per l’effettuazione del tampone e sarà obbligatorio l’isolamento fiduciario per 14 giorni”, conclude la nota.