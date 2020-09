Questa mattina i Consiglieri regionali del Gruppo Liberi e Uguali Sardigna Eugenio Lai e Daniele Cocco hanno presentato una interrogazione sui gravi ritardi nell’attuazione della legge regionale n. 47 del 20 dicembre 2018 per la stabilizzazione dei lavoratori dell’Associazione Regionale Allevatori della Sardegna (ARAS).

Eugenio Lai dichiara che: “Il concorso per la stabilizzazione dei dipendenti ARAS presso Laore risulta ancora bloccato, i lavoratori patiscono da anni questa situazione di incertezza lavorativa, costretti a condividere con le proprie famiglie una condizione di instabilità economica, a causa della mancata o ritardata corresponsione degli stipendi e dei rimborsi spese anticipati. A a fine anno, se la situazione non si sblocca, oltre duecento dipendenti perderanno il proprio posto di lavoro. Il Presidente e la Giunta devono intervenire immediatamente assumendosi la responsabilità di attuare una legge approvata all’unanimità dal consiglio regionale” – ed aggiunge “è inaccettabile qualunque ulteriore ritardo nella definizione della vertenza relativa al personale ARAS, anche a tutela degli interessi delle aziende zootecniche assistite dai tecnici dell’Associazione per le quali quali, anche in questo periodo di criticità sanitaria, hanno garantito la massima qualità del servizio e assicurato la continuità delle prestazioni professionali al comparto zootecnico.”

Con l’interrogazione i Consiglieri regionali chiedono al Presidente della Regione e all’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, di sbloccare e portare a termine con urgenza le procedure di assunzione del personale ARAS presso l’Agenzia LAORE al fine di scongiurare il licenziamento di oltre 200 lavoratori la cui scadenza contrattuale è prevista per il 31 dicembre 2020.