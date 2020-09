Sono 46.114 gli attualmente positivi al Covid 19 in Italia, 625 in più rispetto a ieri. Il bollettino giornaliero del ministero della Salute conferma inoltre la crescita costante dei ricoverati nei reparti ordinari- oggi sono 2.604, 54 in più rispetto a martedì -, dei pazienti in terapia intensiva, cinque più di ieri per un totale di 244, e di quelli in isolamento domiciliare che ora sono 43.212, con un incremento di 566 nelle ultime 24 ore.ò

E’ invece di 995 l’incremento in un giorno dei dimessi e guariti per un totale di 220.665.