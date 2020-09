Un motociclista tedesco di 37 anni è morto questo pomeriggio in un incidente stradale sulla Statale 198, vicino a Ilbono.

L’uomo per cause in corso di accertamento è uscito fuori strada con la sua moto andando a impattare violentemente sull’asfalto.Troppo gravi le ferite riportate dal motociclista, che è morto nonostante il tentativo dei medici del 118, subito accorsi sul posto, di rianimarlo.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della Compagnia di Lanusei, i vigili del fuoco e gli uomini dell’Anas che hanno segnalato un rallentamento sulla statale all’altezza del Km 99.400.