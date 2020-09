Una bomba d’acqua si è abbattuta in serata su Roma provocando disagi alla circolazione, con forti ripercussioni sulla Metro e la rete tramviaria. Allagamenti si registrano nella zona tra Circo Massimo e Caracalla. La Metro A è stata interrotta tra Ottaviano e Battistini per un guasto elettrico, chiuse anche alcune stazioni per danni da maltempo.

“Sulla metro A è chiusa la tratta Cornelia-Battistini, sono attivi bus navetta. Chiuse stazioni Vittorio, Manzoni, San Giovanni, Colli Albani”, comunica Atac su Twitter.

”Sulla Roma-Lido, interruzione della tratta Acilia-Piramide a causa di un ramo di albero sulla rete elettrica a Torrino. In attivazione bus navetta Eur Magliana-Acilia”.

Decine gli interventi in poco più di un’ora da parte della pattuglie della Polizia Locale. Diverse le zone colpite tra cui via della Storta, Ponte Salario, via dei Campi Flegrei, Via Cornelia, mentre cadute di rami hanno interessato via Grotte di Gregna, via Palmiro Togliatti all’altezza di Ponte Mammolo e via Flaminia all’altezza del GRA.