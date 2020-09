Causa maltempo, la nave della Ong tedesca Sea Eye, la Alan Kurdi, con a bordo 125 migranti, arriverà davanti al porto di Arabatx.

La nave da vari giorni vaga in cerca di un porto sicuro, perché almeno quattro paesi – Germania, Francia, Malta e Italia – si rimbalzano le responsabilità.

Da quanto appreso dalla Capitaneria di porto, è stato concesso un “punto di fonda” vicino all’Isolotto d’Ogliastra, per i prossimi 3/4 giorni, per ripararsi dal maltempo in arrivo già da questa notte, con raffiche di maestrale anche a oltre 50 km/h.

La notizia è stata data anche dalla stessa Ong Sea Eye su Twitter.

🟠 Die #AlanKurdi wird in wenigen Stunden den Hafen von Arbatax auf Sardinien erreichen. Die italienischen Behörden kontaktierten uns Dienstag Mitternacht, um nach 5 Tagen (!) die „weitere Koordinierung“ zu besprechen und dem Schiff in Arbatax Wetterschutz zu bieten. pic.twitter.com/zrHblEeOUg — sea-eye (@seaeyeorg) September 24, 2020

“Il comandante ha richiesto un luogo di riparo dalle avverse condizioni climatiche – conferma Francesco Maria Frasconi tenente di vascello comandante dell’ufficio circondariale marittimo di Arbatax – Resteranno per alcuni giorni davanti alla zona di fonda davanti al porto di Arbatax in prossimitá dell’isolotto dell’ Ogliastra”. In questo momento la nave viene raggiunta da una motovedetta della Guardia Costiera che la indirizzerà all’esatto punto di fonda.