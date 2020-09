Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato questa mattina a Sassari per presenziare alla cerimonia di commemorazione per il decennale della morte dell’ex capo di stato Francesco Cossiga. L’evento è organizzato dall’Università di Sassari.

Mattarella è stato accolto dal rettore, Massimo Carpinelli.

Dopo la cerimonia, verso le 12 si recherà al cimitero in forma privata per rendere omaggio alle tombe dei due Presidenti sassaresi, Antonio Segni e, appunto, Francesco Cossiga. Alle 13 è prevista la sua ripartenza per Roma.