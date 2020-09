Con una nota sui social, la Sindaca Paola Casula ha comunicato un nuovo caso positivo nel paese.

“Vi comunico, con non poca preoccupazione, che ho appena avuto notizia da parte dell’ ATS Sardegna della presenza di un nuovo caso di contagio da COVID–19 di un nostro concittadino – scrive Casula – la persona positiva è in carico alle autorità sanitarie competenti”.

“La famiglia in attesa di tampone è già in autoisolamento ed è stata informata in merito ai sintomi e alle modalità di contagio della malattia oltre che ai comportamenti da attuare che scrupolosamente hanno già attivato”, conclude la Sindaca.