È stato arrestato e rinchiuso in carcere il 32enne di Tortolì, Nicola Piras, responsabile dell’aggressione ai danni di Ercole Boi, 56 anni, avvenuta il 9 settembre scorso in un bar di Lotzorai.

La vittima si trova ancora in coma all’ospedale di Carbonia. Piras è accusato di lesioni personali gravissime e omissione di soccorso. L’uomo è stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Santa Maria Navarrese.

Secondo la ricostruzione dei fatti dei militari dell’Arma, al culmine di una discussione, la vittima cadde per terra dopo aver ricevuto un pugno da Piras, facendogli sbattare violentemente la testa. Non fu chiesto l’intervento dei carabinieri e nemmeno del 118. Il 56enne tornò a casa, ma durante la notte entrò in coma. Cinque giorni dopo il fatto, le indagini avviate dai militari portano all’individuzione e alla denuncia dell’aggressore. Oggi il fermo.