“Non vogliamo diventare la nuova meta delle Ong, dopo che la Sicilia si è giustamente ribellata”. Così in una nota il deputato sardo di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda e i consiglieri regionali Francesco Mura, Fausto Piga e Nico Mundula sull’autorizzazione allo sbarco della Alan Kurdi ad Arbatax, in Sardegna.

“Il premier Conte e gli esponenti della sua maggioranza – scrivono – hanno espresso, come al solito, con atteggiamento supino, grande soddisfazione per le decisione dell’Europa sulla politica dei migranti e, oggi, se ne vedono i risultati”. Infine, “ci mancherebbe che non si dia riparo ad una nave in caso di maltempo, ma non si pensi neanche per un minuto che questa scelga la Sardegna per i suoi traffici disumani: il Governo Conte è incapace, complice e pieno di contraddizioni”.