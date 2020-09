L’affare è concluso: Diego Godin, il difensore della nazionale uruguaiana entra a far parte del Cagliari. Il suo arrivo in terra sarda è previsto per questo pomeriggio alle 16.

Il giocatore ha già effettuato le visite mediche lunedì scorso. La trattativa con l’Inter è stata lunga e complessa ma adesso è ufficiale. L’invito ai tifosi della società rossoblù è quello di non invadere lo scalo di Elmas per evitare assembramenti.

Per i supporter ci sarà un evento dedicato a loro la prossima settimana allo stadio.