Il prefetto di Nuoro Luca Rotondi ha convocato alle 16 di questo pomeriggio una riunione in teleconferenza per organizzare lo sbarco dei 125 migranti dalla nave Alan Kurdi, che al momento si trova largo di Arbatax, una riunione con tutte le forze dell’ordine, la Capitaneria di porto di Arbatax e il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas.

Diverse le criticità da affrontare: in Ogliastra non c’è un centro di accoglienza libero per la quarantena, ma soprattutto la Assl di Nuoro non sarebbe in grado di effettuare i tamponi ai migranti in arrivo. Medici e infermieri sono infatti impegnati a gestire l’emergenza covid a Orune, il paese barbaricino da qualche giorno in semi lockdown dove è partito da ieri uno screening di massa su tutta la popolazione.

Al momento sono due le ipotesi al vaglio della Prefettura: far sbarcare i migranti ad Arbatax per poi cercare una sistemazione nei centri di accoglienza disponibili in altre province oppure autorizzare la nave a fare rotta su altri porti sardi già attrezzati per le misure anti contagio, si pensa in particolare allo scalo di Cagliari.

