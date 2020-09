La riforma della sanità è entrata ufficialmente in vigore, ripristinando le otto vecchie Aziende sanitarie con personalità giuridica e in contemporanea sono scattati i trenta giorni entro i quali, su proposta dell’assessore della Sanità Mario Nieddu, dovranno essere nominati i commissari straordinari delle otto Asl, con l’obiettivo di definire i progetti di realizzazione delle aziende, e il commissario straordinario, che dovrà redigere il progetto di attivazione dell’Ares.

Le future nomine sono già da giorni al centro delle interlocuzioni tra forze politiche della maggioranza. Il 15 settembre scorso, in occasione di un vertice con i segretari dei partiti convocato dal governatore Christian Solinas a Villa Devoto, sono state fissate le regole cui dovranno attenersi le forze politiche nell’indicazione delle varie figure manageriali. Funzionerà come per la formazione della Giunta: ci sono aziende di prima fascia (Ares, Asl 8, Brotzu, Asl di Nuoro, Gallura e Oristano) e di seconda (Areus, Ogliastra, Sulcis, Medio Campidano e Sassari).

Chi ha più forza rappresentativa sceglie per primo. Le forze in campo sono sette: Psd’Az, Lega, FdI, Forza Italia, Riformatori, Udc-Cambiamo!, Sardegna 20Venti. Adesso i partiti daranno le indicazioni a Solinas che poi farà una proposta di sintesi.