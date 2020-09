Al via nel Cagliaritano i test sierologici per gli insegnanti: le scuole stanno già pubblicando le circolari e occorrerà per il personale prenotarsi scolastico nei singoli istituti che poi gireranno le liste all’Ats.

Successivamente verrà diramato un calendario per effettuare i test alla cittadella via Romagna. Bassa, soprattutto nel Cagliaritano, la percentuale dei docenti che si sono sottoposti alla verifica volontaria prima di entrare in classe. Il primo problema è stata la mancata adesione allo screening di moltissimi medici di base: in pochi hanno ritirato il kit alle Assl.

Nelle ultime settimane i docenti si sono rivolti o ai laboratori privati o alla rete Ad Adiuvandum che sta effettuando test gratuiti per le categorie a rischio all’ospedale militare. Ora scende in campo a Cagliari anche l’Ats.