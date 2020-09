La nave Alan Kurdi della Ong See Eye con 125 migranti a bordo ha lasciato lo specchio d’acqua dell’isolotto d’Ogliastra di fronte al porto di Arbatax poco prima delle 18.30 diretta verso il porto di Olbia, dove attraccherà per far sbarcare i suoi passeggeri, dopo il via libera del Viminale.

L’imbarcazione si è allontanata in direzione nord Sardegna scortata dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria del porto di Cagliari e dal guardiacoste della base navale della Guardia di Finanza di Arbatax.