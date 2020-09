Passeranno la notte davanti al comune di Quartu in modo tale da essere i primi a presentare gli elenchi dei candidati: liste Milia sono in fila già da questa sera in via Eligio Porcu.

In occasione delle operazioni di presentazione dei nominativi – dalle 8 di domani sino alle 12 di sabato 26 – i rappresentanti a sostegno della candidatura dell’ex sindaco Graziano Milia, senza creare alcun ingombro e alcun assembramento, hanno già preso posizione di fronte al municipio.

Milia dovrà vedersela con gli schieramenti di centrodestra e centrosinistra capeggiati rispettivamente da Christian Stevelli e Francesco Piludu. In corsa anche Guido Sbandi per il Movimento cinquestelle e Francesco Pandolfi per Quartu da salvare.