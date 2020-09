Incidente stradale questa sera in via Santa Maria Chiara. Uno scooter Honda Pcx condotto da un minore residente in città, nel tentativo di sorpassare, si è scontrato con una Fiat Punto condotta da un 29enne cagliaritano che svoltava a sinistra verso via Eroi D’Italia.

Dopo l’urto lo scooter è rovinato al suolo strisciando per alcuni metri. Il giovane ragazzo è rimasto contuso tanto da dover essere soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e per la ricostruzione della dinamica.