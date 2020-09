Il ponte che permetteva l’accesso all’area industriale di Pratosardo di Nuoro dalla statale 389 è chiuso dal 12 agosto scorso, quando la benna di una ruspa lo aveva danneggiato e ora si pensa, come possibile soluzione, a una rotatoria. L’idea è stata prospettata questa mattina nell’incontro dell’Osservatorio per la prevenzione degli incidenti stradali e criticità della viabilità, convocato dal Prefetto di Nuoro Luca Rotondi.

Il faccia a faccia era stato sollecitato da Confindustria, che ha lamentato il danno economico per le imprese dell’area per l’allungamento dei tempi di percorrenza e la pericolosità della strada alternativa per raggiungere l’area industriale di Nuoro.

Il Prefetto si è fatto portavoce degli imprenditori e ha chiesto un “sopralluogo immediato dei funzionari e tecnici dell’Anas, dei comandanti della Polstrada di Nuoro, della Polizia Municipale di Nuoro e del Comando Provinciale dei Carabinieri per verificare la fattibilità della rotatoria che metterebbe in sicurezza il traffico e accorcerebbe i tempi di percorrenza per le imprese e i cittadini che nell’area lavorano.