Una bufera di vento interesserà la Sardegna a partire da stanotte. Il vento dovrebbe rinforzare nel corso della giornata di domani, quando si orienterà dal nordovest a seguito del transito della perturbazione che sarà causa di forti temporali.

I modelli matematici di previsione meteo prospettano forte vento di maestrale per la giornata di sabato, quando in varie località si potranno superare la soglia di 100 km/h di raffica di vento.

Sottolineiamo, che vento così forte di maestrale, in settembre risulta essere piuttosto raro.

Ma in alcune aree particolarmente esposte al vento soffierà con raffiche superiori, in particolare nelle coste esposte, ma ancor più laddove il vento discenderà dai rilievi.

I modelli matematici di previsione indicano che il vento discendente dal Gennargentu possa causare raffiche di anche di 150 km/h, se non oltre.

Vento così intenso non è la prima volta che si osserva in Sardegna come discendente dai monti. E’ opinione comune sostenere che le peggiori raffiche di vento di maestrale si soffino nella parte occidentale della Sardegna, ma in alcune circostanze, invece il vento di maestrale raggiunge picchi massimi della parte orientale dell’Isola, laddove discende da dei rilievi.

In questo fenomeno è detto vento di caduta, che accelera sensibilmente la sua intensità e crea parecchi disagi, oltre che danni. In varie località della Sardegna succedono questi fenomeni, ma sono poco noti.

Le raffiche di vento peggiori dovrebbero interessare aree scarsamente abitate.

Per almeno le due giornate, il Mare e Canale di Sardegna si ingrosserà era sensibilmente, come anche il Mar Tirreno occidentale. Si potranno avere mareggiate sulle coste esposte, ovvero quelle occidentali e di gran parte del Nord Sardegna.

Il vento potrebbe toccare raffiche di 100 km/h anche nei maggiori centri abitati.

Come segnalato, il vento di maestrale sarà associato un sensibile abbassamento della temperatura.

In collaborazione con Meteo Sardegna