I carabinieri della Compagnia di Porto Torres (Ss) hanno arrestato un pregiudicato turritano di 45 anni sorpreso in flagranza di reato dopo essersi introdotto in una casa di Sorso dopo aver rotto le vetrate di una finestra.

Dopo diverse segnalazioni ricevute dalla centrale operativa in merito ad alcuni movimenti sospetti, le pattuglie dei Carabinieri sono arrivate alla villetta in località Marritza, cinturando opportunamente l’area per impedire al malfattore di allontanarsi dalla scena del crimine.

A nulla è valso il tentativo di nascondersi tra la fitta vegetazione circostante, approfittando del buio intenso della notte. L’uomo è stato bloccato vicino all’abitazione mentre tentava di confondersi tra la siepe e gli arbusti della macchia mediterranea dopo aver abbandonato poco distante la refurtiva, sperando di guadagnarsi la fuga con maggiore facilità. L’arresto è stato convalidato dal Gip del tribunale di Sassari che ha stabilito l’obbligo di dimora in attesa del processo.