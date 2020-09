È del Movimento 5 Stelle la prima lista depositata al Comune di Porto Torres per le elezioni amministrative in programma il 25 e 26 ottobre per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale. Il M5S, attualmente al governo della cittadina turritana, presenta candidato sindaco il 56enne Sebastiano Sassu, già vicesindaco, dimessosi dopo un anno di mandato per motivi personali, sostenuto da un’unica lista, composta da 20 candidati.

Entro domani alle 12 dovranno essere presentate le liste degli altri candidati sindaco, che a Porto Torres dovrebbero essere quattro.

Oltre ai grillini, ci saranno altri tre candidati: per il centrodestra Alessandro Pantaleo, ingegnere 47enne, di area sardista; Massimo Mulas, 44 anni, vincitore delle primarie del centrosinistra, sostenuto dal Pd, da Progetto Turritano, Italia in Comune e una lista civica; Franco Satta, esponente dei Riformatori sardi, sostenuto da una coalizione civica autonomista e dai Progressisti turritani.