I 125 migranti a bordo della nave Ong della Sea Eye, Alan Kurdi, attraccata al porto di Olbia, non sono ancora sbarcati ma su tutti verranno effettuati i tamponi. Tra di loro, ci sono anche alcuni minori.

Sono stati allestiti i gazebo sia dei vigili del Fuoco che della protezione civile per accogliere i profughi. Nel Molo Cocciani, questa mattina sono arrivati anche il questore di Sassari, Claudio Sanfilippo, e la prefetta di Sassari Luisa D’Alessandro.

Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, coordinatore regionale del Carroccio in Sardegna, dopo la protesta con le forze dell’ordine che hanno impedito l’ingresso nell’area sterile dedicata alle operazioni di sbarco a tre esponenti locali della Lega (l’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde e i consiglieri regionali Michele Ennas e Annalisa Mele) si è seduto per protesta in banchina proprio sotto la nave, dopo che ieri sera aveva annunciato: “impediremo con ogni mezzo lecito e pacifico lo sbarco ad Olbia dei 125 migranti dalla Alan Kurdi”.