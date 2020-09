Di Francesco felice per l’arrivo di Godin: oggi primo allenamento, domani in campo contro la Lazio, forse già dal primo minuto. Il voto all’operazione? “Dieci – ha detto l’allenatore del Cagliati nella conferenza stampa della vigilia – abbiamo già parlato a lungo e mi ha confermato tutte le buone impressioni che avevo, è entusiasta. Ho giocato da allenatore contro Godin e l’ho sempre ammirato: un difensore completo, per questo l’ho voluto. La Lazio? Una grande squadra, tutti parlano di Immobile perché è il cannoniere ma io mi soffermo su Luis Alberto, un grande giocatore. Ma noi stiamo lavorando sulla nostra identità, a prescindere da chi affrontiamo”.

Un marchio di fabbrica, il 4-3-3 che a volte, anche per le caratteristiche di Joao Pedro e Nandez, può virare sul 4-5-1. “In fase difensiva sì, ma è normale, lo fa anche il Napoli: Insigne non sta mica sempre sulla linea degli attaccanti. Certo, con le caratteristiche dei giocatori e in certe situazioni non bisogna fossilizzarci sui numeri. Ma se mi chiedete come voglio giocare dico 4-3-3”. Tiene banco ancora il mercato. Nainggolan? “Non è nostro – ha ribadito Di Francesco – non mi piace parlare di chi non è un nostro giocatore”.

Joao Pedro? “È il capitano, domani gioca sicuramente. Per me ho la certezza che sarà determinante per noi. Normale che molti lo vogliono, ha segnato 18 reti. Ma starà con noi. Anche se è vero che con il mercato non si può mai dire”.