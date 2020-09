Manca un mese alle elezioni comunali (che si terranno il 25 e il 26 ottobre prossimi) e il cerchio per le candidature nelle città principali è finalmente chiuso. Sulle 160 amministrazioni da rinnovare ma c’è solo un capoluogo di provincia, Nuoro, a cui si affiancano tre comuni oltre i 15mila abitanti: Quartu – terza città dell’Isola – Sestu e Porto Torres.

Nella cittadina sassarese, il centrodestra ha deciso poche ore fa il proprio candidato a sindaco. Si tratta di Alessandro Pantaleo, ingegnere di 47 anni e dirigente del Comune di Thiesi, vicino al Psd’Az. La sfida sarà contro Massimo Mulas (appartenente al centrosinistra), Franco Satta (Lista civica autonomista) e Sebastiano Sassu (M5s). Entro domani a mezzogiorno, intanto, dovranno essere presentate le liste negli uffici elettorali di tutti i Comuni.

A Nuoro l’uscente Andrea Soddu (di area centrosinistra) viene sfidato da Carlo Prevosto (sempre centrosinistra), Pietro Sanna (centrodestra),Alessandro Murgia (M5s) e Ciriaco Offeddu (Lista civica Oltre). Questione diversa a Quartu dove il centrosinistra si ritrova nuovamente diviso con l’ex sindaco, Graziano Milia, che dovrà vedersela con il candidato ufficiale venuto fuori dalle primarie, Francesco Piludu, e con quello del centrodestra Christian Stevelli.

I Cinquestelle scendono in campo con Guido Sbandi. A Sestu ci riprova l’uscente Paola Secci (centrodestra) che avrà come avversari Aldo Pili (area centrosinistra) e Valentina Meloni (polo civico e Pd). Niente elezioni a Riola Sardo, centro dell’Oristanese, dove le dimissioni del sindaco sono arrivate fuori tempo massimo per indire i comizi, menter a Ghilarza, dove un altro sindaco si è dimesso questa settimana, le operazioni elettorali erano già state avviate. Poi c’è l’incognita dei piccoli comuni: in alcuni di questi nelle scorse votazioni non era stata presentata nemmeno una lista: in questo caso a rischio Seneghe, Austis, Ortueri, Putifigari e Sarule.

La conta di chi non parteciperà al voto si avrà ufficialmente domani dopo le 12: poi le commissioni elettorali saranno a lavoro per ufficializzare la partecipazione delle liste partecipanti alle comunali 2020.