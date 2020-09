È stato annullato l’evento di presentazione di due libri che era in programma per domani a Desulo. Il direttivo dell’associazione Paensieri ha preso questa decisione dopo aver consultato le autorità competenti. La causa è legata alle avverse condizioni meteorologiche previste per domani, che, oltre a pioggia e forti raffiche di vento, riguardano anche un brusco calo delle temperature. Questo avrebbe reso difficoltoso rispettare tutti i protocolli per il contenimento del Covid-19, impedendo di svolgere parte dell’evento o la totalità di esso all’aperto o, eventualmente, di arieggiare correttamente i locali.

“Siamo rammaricati di dover annullare, con così poco preavviso, questo appuntamento con l’archeoastronomia che aveva già stuzzicato la curiosità di molti- afferma la presidente di Paensieri, Daniela Melis -Purtroppo le previsioni meteo avverse non ci permettono di fare altrimenti. L’evento è così al momento sospeso in attesa, soprattutto, di un rientro dell’emergenza sanitaria, aggravatasi nei giorni scorsi in alcuni paesi dell’interno. Anche se Desulo è escluso da questo elenco, non c’è alcuna volontà di rischiare da parte nostra”.

La serata in questione prevedeva la presentazione di due libri: “Il contadino che indicava la luna. Storia di un cambio di paradigma nell’archeologia sarda” (Aracne editore, 280 pagine, 2019) di Paolo Littarru e “Nel segno di Orione. Da Sia (Osiride) al Sardus Pater. Gli atlanti di Monti Prama” (Agorà Nuragica edizioni, 190 pagine, 2020) di Mauro Peppino Zedda. L’evento è rinviato a data da definirsi.

Paensieri è un’associazione nata a Desulo nel 2018 per diffondere cultura a partire dai piccoli paesi. Oltre a varie attività culturali sui social, si occupa dell’organizzazione di eventi culturali.